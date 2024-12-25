Россияне начали получать штрафы за новогоднее украшение автомобилей

Россиянам начали массово рассылать штрафы за украшение своих автомобилей к Новому году. Одни обматывают гирляндами кузов, другие устанавливают на крыше небольшие елки. Инспектор ГАИ может расценить это как изменение конструкции автомобиля.

Чтобы не получить штраф, эксперты предлагают закрепить новогоднее дерево по всем правилам, а гирлянду подключить к пауэрбанку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.