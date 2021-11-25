Пассажиры рейса из Антальи просидели в самолете несколько лишних часов. Все из-за непогоды. Накануне из-за метели их борт вынужденно приземлился во Внуково, а должен был в Домодедово. Людей не выпускали, несмотря на то, что на борту не было даже питьевой воды.

Как выяснилось, проблема была в том, что внуковская таможня отказалась принимать туристов и аэропорт Домодедово долго не разрешал садиться этому самолету.

В общей сложности в душном салоне люди просидели около двух часов. После его дозаправили и полетели в аэропорт назначения, куда прибыли около 23:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.