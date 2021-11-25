Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме после снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорт Домодедово ведет работу в обычном режиме после снегопада, обрушившегося на столичный регион. Об этом информирует официальный телеграм-канал воздушной гавани.

В пресс-службе подчеркнули, что за сутки аэропорт обслужил 382 рейса на вылет и прилет.

"Аэропорт работает в штатном режиме", – подтвердили в воздушной гавани.

Ранее в трех столичных аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов. Сообщалось, что корректировки расписания произошли из-за снегопада.

В частности, в Домодедово 13 рейсов оказались задержаны, а еще два – отменены.