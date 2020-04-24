Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Около 70 миллиардов рублей ежегодно инвестирует правительство Москвы в российское транспортное машиностроение. Чтобы пассажирам было комфортно, закупают новые вагоны метро, пригородные поезда, трамваи, электробусы. А уже летом 2023 года по Москве-реке будут ходить удобные электрические суда для регулярных поездок.

В Москве прошла стратегическая сессия "Самые современные технологические решения в городском транспорте: опыт Москвы и регионов РФ". Заммэра Москвы Максим Ликсутов представил программу развития всего Центрального транспортного узла до 2035 года. Центральный транспортный узел – это железнодорожная инфраструктура 15 субъектов центрального и северо-западного федеральных округов России, объединяющая более 30 миллионов жителей.

Летом в районе Митино откроется уже второй в стране электробусный парк. Сейчас специалисты настраивают зарядную инфраструктуру, проводят пуско-наладку инженерных систем. Открытие парка позволит запустить около 30 электробусных маршрутов в САО и СЗАО.