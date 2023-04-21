Специальные экспрессы запустят до столичных кладбищ на Красную горку

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В день празднования Красной горки, 23 апреля, в столице запустят 35 дополнительных маршрутов до 16 кладбищ, а также усилят работу и контроль за маршрутами до 18 кладбищ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Мы запускаем специальные маршруты в дни весенних религиозных праздников, чтобы пассажирам было удобно совершать поездки. В это воскресенье в Красную горку экспрессы поедут снова. Это отвечает задаче, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин", – цитирует ведомство заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Экспрессы проследуют от ближайших железнодорожных станций и станций Московского метрополитена. Проезд в автобусах, за исключением № 520, будет бесплатным.

Оказывать помощь пассажирам будут 300 сотрудников ведомства. Они будут дежурить на остановках и контролировать движение автобусов.

До этого в Пасхальную ночь в Москве продлили работу общественного транспорта. Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) перевозили пассажиров до 02:00, а более 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов – до 03:30.

