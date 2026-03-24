Вывозных рейсов для российских туристов со Шри-Ланки не будет

Вывозных рейсов для российских туристов, застрявших на Шри-Ланке из-за ситуации на Ближнем Востоке, не будет. Об этом заявили в посольстве России. По словам дипломатов, в этом нет острой необходимости.

Большинство иностранных перевозчиков после небольшого перерыва возобновили полеты. Российские компании "Аэрофлот" и Red Wings вовсе не приостанавливали работу. При этом опасения испытывают клиенты компании-лоукостера Air Arabia, которая не проявила должной готовности к конструктивному взаимодействию ни с посольством, ни со своими клиентами.

