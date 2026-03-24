Схема прохода изменится на Ленинградском вокзале с 24 марта

На Ленинградском вокзале с 12:00 24 марта изменится схема прохода к поездам дальнего следования и "Сапсанам". Привычный путь со стороны Комсомольской площади закрыли из-за масштабного благоустройства территории.

Теперь на платформы необходимо заходить через временный павильон рядом с электричками. Маршрут проложили со стороны Ярославского вокзала и станции метро "Комсомольская". Сориентироваться на месте помогут навигационные плакаты и сотрудники у стоек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.