24 марта, 07:15
Схема прохода изменится на Ленинградском вокзале с 24 марта
На Ленинградском вокзале с 12:00 24 марта изменится схема прохода к поездам дальнего следования и "Сапсанам". Привычный путь со стороны Комсомольской площади закрыли из-за масштабного благоустройства территории.
Теперь на платформы необходимо заходить через временный павильон рядом с электричками. Маршрут проложили со стороны Ярославского вокзала и станции метро "Комсомольская". Сориентироваться на месте помогут навигационные плакаты и сотрудники у стоек.
