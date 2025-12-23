В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 декабря

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Щелковским шоссе и Рязанском проспекте, а также на внутренней стороне МКАД от Каширского до Варшавского шоссе, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ярославском шоссе, улице Сущевский Вал, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик возможны затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.