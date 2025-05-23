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23 мая, 18:15

Транспорт

Новости Москвы: более 24 млн поездок совершили со станции Сколково МЦД-1

Новости Москвы: более 24 млн поездок совершили со станции Сколково МЦД-1

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Пассажиры совершили более 24 миллионов поездок со станции Сколково МЦД-1 за шесть лет, сообщили в департаменте транспорта. Время в пути до центра города сократилось в три раза – с 1,5 часа до 30 минут. На станции установили лифты, навесы от дождя, электронные табло и удобную навигацию.

В столице продолжается оформление нового жилья по программе реновации. Только в апреле на кадастровый учет поставили более 174 тысяч квадратных метров недвижимости в девяти новых жилых комплексах. Это более 1 600 квартир. Большинство объектов находятся в Южном, Восточном и Северном округах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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