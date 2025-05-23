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23 мая, 07:15

Транспорт

Участок Калужско-Рижской линии метро закроют на несколько дней

Участок Калужско-Рижской линии метро закроют на несколько дней

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Участок Калужско-Рижской линии метро закроют на несколько дней. Поезда не будут ходить между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" по выходным: 31 мая и 1 июня, а также 7 и 8 июня. Это связано со строительством перехода на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии.

В дни ограничений вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы. Кроме того, на станциях "Октябрьская", "Новые Черемушки" и "Площадь Гагарина" будет действовать бесплатный повторный вход.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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