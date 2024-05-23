Дептранс Москвы рекомендовал отложить поездки на автомобиле на более позднее время 23 мая

Вечером в четверг, 23 мая, москвичей призвали воспользоваться для передвижения по городу общественным транспортом, а поездки на личном автомобиле отложить на более позднее время. Данные рекомендации опубликовали в телеграм-канале столичного Дептранса.

Интенсивное движение зафиксировали на Садовом кольце, ТТК, а также проспекте Мира по направлению в область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.