Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Завершается строительство станции метро "Бульвар Генерала Карбышева", сообщил Сергей Собянин. Первый участок Рублево-Архангельской линии может быть открыт уже в этом году. Ожидается, что станцией будут пользоваться свыше 24 тысяч пассажиров в сутки.

"Проектом станции "Южный порт" предусмотрено строительство совмещенного авто- и метротоннеля протяженностью 1,3 километра. Там оборудуют по 2–3 полосы движения в каждом направлении. Тоннель возведут над станцией. Он протянется от 2-го Южнопортового проезда до Южнопортовой улицы и станет частью новой магистрали, связывающей Третье транспортное кольцо и Люблинскую улицу. К строительству объекта приступят после переборки действующих тоннелей Люблинско-Дмитровской линии метро и обратной засыпки станции "Южный порт", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Многопрофильный медицинский центр площадью свыше 10 тысяч квадратных метров возвели в районе Проспект Вернадского. Здание построено с использованием передовых технологий, а архитектура сочетает функциональность и эстетику.