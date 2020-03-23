Новости московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С начала 2026 года электробусы вышли еще на 10 направлений в 5 округах столицы. На новых экологичных маршрутах курсируют более 50 инновационных машин российского производства. В среднем на электробусных маршрутах, которые запустили с начала 2026 года, пассажиры совершают по будням более 30 тысяч поездок.

"За 2025 год количество цифровых навигационных элементов в метро выросло более чем в 2 раза. Благодаря отечественной разработке мы внедрили технологию отложенной загрузки информации. Это позволило мгновенно обновить данные сразу на 59 указателях станций Троицкой линии в момент открытия пересадки и выхода, а также применить персонифицированный подход с помощью размещения специальных сообщений", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Более 50 вестибюлей станций метро получат новую архитектурно-художественную подсветку. Для станций разработаны индивидуальные проекты подсветки с учетом архитектуры зданий.