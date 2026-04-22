В систему транспорта Москвы внедрят 54 пригородных маршрута

До конца 2026 года в системе транспорта Москвы появятся еще 54 маршрута. Они свяжут столицу с Подмосковьем. В юго-западном, северном и северо-восточном направлениях на линии выйдут 450 современных автобусов.

Новые маршруты упростят поездки для жителей Путилково, Мытищ, Красногорска и Истринского округа. Уже работает более 30 направлений. На некоторых из них интервалы составляют около 10 минут.

К 2028 году в транспортный комплекс Москвы планируют включить треть всех маршрутов между городом и областью.

