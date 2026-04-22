Москвичей и гостей столицы пригласили на экскурсии на ретротрамваях

Москвичей и гостей столицы приглашают на экскурсии на ретротрамваях. Новый сезон начинается 26 апреля. В этот день можно будет проехать на трамвае модели "Татра", который впервые проследует по участку маршрута № 50.

Из окна пассажиры увидят Императорский вокзал, Центральный театр Российской Армии, дом-музей Достоевского и площадь Борьбы. Во время поездки экскурсоводы расскажут об истории районов, по которым проходит маршрут, и о том, как менялся столичный трамвай.

