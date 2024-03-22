Москвичам рассказали о дорожной ситуации в районе "Крокус Сити Холла"

В настоящее время к "Крокус Сити Холлу" направлено 10 автобусов особого большого класса, при необходимости их количество будет увеличено, сообщил пресс-секретарь ГКУ "Организатор перевозок" Дмитрий Бочков.

По его словам, автобусы зарезервированы и будут находиться на месте столько, сколько потребует сложившаяся ситуация.

При этом станция метро "Мякинино" работает штатно на вход и выход. Водителям рекомендовали избегать поездок в данный район, так как движение на МКАД в районе "Крокуса" сильно затруднено. Автомобилистам следует выбирать альтернативные пути проезда.

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