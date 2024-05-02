БПЛА пытались атаковать гражданскую энергоинфраструктуру в Смоленской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотники Украины пытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры под Смоленском. Об этом глава региона Василий Анохин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, ВСУ попытались ударить по объекту в Рославльском районе.

Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших. Он отметил, что на месте происшествия уже работают экстренные и правоохранительные службы.

Ранее в ночь на 2 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки украинского дрона были повреждены линии электропередачи, из-за чего поселок Поныри остался без света.

Той же ночью губернатор региона Андрей Клычков заявил, что объекты энергетической инфраструктуры также были повреждены на территории Глазуновского и Свердловского районов Орловской области при обезвреживании украинских БПЛА.

До этого силами ПВО и средствами РЭБ два беспилотника были сбиты в Воронежской области.

