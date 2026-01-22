Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

У станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии улучшат дорожную инфраструктуру, сообщил Сергей Собянин. В планах реконструкция участка улицы Архитектора Власова – от Академика Пилюгина до Обручева. Улицы Архитектора Власова и Академика Челомея соединят Проектируемым проездом № 7515.

"Поддержка технопарков и промышленных комплексов со статусом инвестиционных приоритетных проектов стимулирует создание новых технологий и продуктов. В 2025 году 20 столичных предприятий воспользовались льготной ставкой аренды земли, на которой расположены производственные здания. Из них 16 предприятий продлили право на льготу, еще 4 компании получили такую поддержку впервые. Суммарная экономия по данной статье расходов составила для этих технопарков и промкомплексов более 300 миллионов рублей", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 2011 года в ЮЗАО под кураторством департамента гражданского строительства построили 9 спортивных объектов. Это здания с ледовыми площадками, футбольными полями и бассейнами общей площадью около 70 тысяч квадратных метров.