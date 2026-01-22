Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

"Новости дня": Сергей Собянин открыл дублер Калужского шоссе в Коммунарке

Курсантам колледжа Академии водного транспорта провели экскурсию по Московской судоверфи

В Москве открыли движение по Коммунарскому шоссе

Новая дорога в Коммунарке разгрузит Калужское шоссе

Трамваи начали курсировать по Трифоновской улице после 30-летнего перерыва

Сергей Собянин открыл новый участок Коммунарского шоссе

Городские камеры показали дорожную ситуацию на Волгоградском проспекте в Москве

Автошколы в России смогут преподавать теорию дистанционно

Пассажиры совершили почти 4 милн поездок на первом Московском трамвайном диаметре

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

У станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии улучшат дорожную инфраструктуру, сообщил Сергей Собянин. В планах реконструкция участка улицы Архитектора Власова – от Академика Пилюгина до Обручева. Улицы Архитектора Власова и Академика Челомея соединят Проектируемым проездом № 7515.

"Поддержка технопарков и промышленных комплексов со статусом инвестиционных приоритетных проектов стимулирует создание новых технологий и продуктов. В 2025 году 20 столичных предприятий воспользовались льготной ставкой аренды земли, на которой расположены производственные здания. Из них 16 предприятий продлили право на льготу, еще 4 компании получили такую поддержку впервые. Суммарная экономия по данной статье расходов составила для этих технопарков и промкомплексов более 300 миллионов рублей", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 2011 года в ЮЗАО под кураторством департамента гражданского строительства построили 9 спортивных объектов. Это здания с ледовыми площадками, футбольными полями и бассейнами общей площадью около 70 тысяч квадратных метров.

Читайте также
транспортметростроительствогородвидео

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика