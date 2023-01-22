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22 января, 22:30

Транспорт

Для движения транспорта открыт новый участок Московского скоростного диаметра

Для движения транспорта открыт новый участок Московского скоростного диаметра

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В Москве открыли новый участок скоростного диаметра

Москвичи прокладывают новые маршруты. Для движения транспорта открыт новый участок Московского скоростного диаметра. Он расположен за МКАД и проходит от улицы Покровской до Зенинского шоссе.

Реконструировали там и все прилегающие улицы, а также железнодорожную сеть. Новая дорога облегчит жизнь водителей сразу нескольких районов. Насколько сократится их путь на работу? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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