Москвичи прокладывают новые маршруты. Для движения транспорта открыт новый участок Московского скоростного диаметра. Он расположен за МКАД и проходит от улицы Покровской до Зенинского шоссе.

Реконструировали там и все прилегающие улицы, а также железнодорожную сеть. Новая дорога облегчит жизнь водителей сразу нескольких районов. Насколько сократится их путь на работу? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.