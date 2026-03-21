Более 1 тысячи указателей обновят в столичном метро к открытию Рублево-Архангельской линии

Более 1 тысячи указателей обновят в метро к открытию Рублево-Архангельской линии. До того, как заработает первый участок ветки, обозначение пересадок будет закрыто желтыми или полупрозрачными стикерами.

Начальник навигационно-информационного комплекса Московского метрополитена Сергей Литвинович сообщил, что графитовые пиктограммы появятся на указателях напротив названий станций "Народное Ополчение", "Деловой центр" и "Шельпиха" МЦК.

