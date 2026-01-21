Форма поиска по сайту

21 января, 22:00

Транспорт

Бесплатный водомат с питьевой водой появился в метро Москвы

В московском метро появился бесплатный водомат с чистой питьевой водой. Его установили на станции "Комсомольская" Кольцевой линии столичного метрополитена.

Набрать воду пассажиры могут только в свою бутылку или термокружку. Стаканчиков возле водомата нет, чтобы не росло потребление одноразового пластика. Качество воды соответствует нормам Роспотребнадзора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрогородвидеоАлексей Лазаренко

