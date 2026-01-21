21 января, 22:00Транспорт
Бесплатный водомат с питьевой водой появился в метро Москвы
В московском метро появился бесплатный водомат с чистой питьевой водой. Его установили на станции "Комсомольская" Кольцевой линии столичного метрополитена.
Набрать воду пассажиры могут только в свою бутылку или термокружку. Стаканчиков возле водомата нет, чтобы не росло потребление одноразового пластика. Качество воды соответствует нормам Роспотребнадзора.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Пассажиры московского транспорта могут получить кешбэк за каждую поездку
- Станцию метро "Гольяново" в Москве оформят в космической тематике