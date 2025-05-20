В Совфеде предложили использовать в каршеринге автомобили с локализацией в России

Закон о локализации автомобилей такси в России получил продолжение. Представители Совета Федерации предложили расширить инициативу и сделать ее обязательной также для каршеринговых сервисов.

Недавно Госдума в трех чтениях приняла законопроект, по которому таксопарки обязаны закупать только автомобили, полностью локализованные в России. Однако под новые критерии подходят только несколько моделей, в основном это автомобили "АвтоВАЗа", а также те, которые были построены в рамках специнвестконтрактов в период с 2022 по 2025 годы.

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