Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 15:30

Транспорт

В Совфеде предложили использовать в каршеринге автомобили с локализацией в России

В Совфеде предложили использовать в каршеринге автомобили с локализацией в России

"Вопрос спорный": нужны ли возрастные ограничения для водителей в РФ

Новый городской вокзал Беговая откроется в 2026 году

Машину Гарика Харламова облили кефиром за неправильную парковку в Москве

Завершился первый этап возведения городского вокзала Беговая

В Москве изменится схема движения из-за полумарафона "Забег.РФ"

Затор образовался на Волоколамском шоссе в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 20 мая

Схема движения изменится в центре Москвы в связи с проведением полумарафона

Плотный трафик зафиксирован на Волгоградском проспекте в Москве

Закон о локализации автомобилей такси в России получил продолжение. Представители Совета Федерации предложили расширить инициативу и сделать ее обязательной также для каршеринговых сервисов.

Недавно Госдума в трех чтениях приняла законопроект, по которому таксопарки обязаны закупать только автомобили, полностью локализованные в России. Однако под новые критерии подходят только несколько моделей, в основном это автомобили "АвтоВАЗа", а также те, которые были построены в рамках специнвестконтрактов в период с 2022 по 2025 годы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика