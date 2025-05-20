В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 20 мая

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, на МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.