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20 мая, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 20 мая

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 20 мая

Схема движения изменится в центре Москвы в связи с проведением полумарафона

Плотный трафик зафиксирован на Волгоградском проспекте в Москве

Плотное движение транспорта наблюдается на Рижской эстакаде

Городские камеры показали трафик на Волоколамском шоссе

Столичные камеры зафиксировали интенсивное движение на Большой Сухаревской площади

Между Павелецким вокзалом и Чистыми прудами временно приостановлено трамвайное движение

В Госдуме предложили расширить парковочные льготы для многодетных

Движение транспорта затруднено на Дмитровском шоссе в сторону центра

Городские камеры показали трафик на Щелковском шоссе

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, на МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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