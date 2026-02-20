Эксперт рассказал, как электропоезда подготавливали к снежному циклону в Москве

В депо "Нахабино" электропоезда подготавливали к работе в условиях снежного циклона, обрушившегося на Москву, сообщил начальник моторвагонного депо Иван Сидоров.

На токоприемники составов нанесли антигололедные смазки. Ящики подвагонного оборудования уплотнили, чтобы внутрь не попадал снег.

Специалисты проверили обогрев оборудования, систему отопления и кондиционирования вагонов. В электричках заменили фильтры и уплотнения в оконных рамах.

