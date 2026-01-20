Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 января, 22:15

Транспорт

Минск оказался самым популярным зарубежным направлением для поездок из Москвы

К 2030 году схема московского метро значительно расширится

"Новости дня": в Хорошёвском районе Москвы построят более 2 километров новых дорог

Поезда "Аврора" и "Сапсан" переведут на другие загруженные направления после запуска ВСМ

Москвичей предупредили о возможных вечерних затруднениях на дорогах 20 января

"Деньги 24": как отразится не состоявшийся аукцион на развитии аэропорта Домодедово

"Деньги 24": аукцион по продаже московского аэропорта Домодедово не состоялся

127 станций метро построили и реконструировали в Москве с 2011 года

Стали известны характеристики новых поездов для российской ВСМ

"Деньги 24": аукцион по продаже московского аэропорта Домодедово пройдет 20 января

Минск оказался единственным зарубежным городом в рейтинге самых популярных железнодорожных направлений из Москвы. В прошлом году маршрутом Москва – Минск воспользовались почти 800 тысяч пассажиров, что на 11% больше показателей 2024 года.

Сейчас поездка на "Ласточке" занимает около 7 часов, а с запуском первой ВСМ часть составов "Сапсан" могут перенаправить в белорусскую столицу. В создании отечественного высокоскоростного поезда участвуют 150 российских предприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Кристина ШашковаДарья Крамарова

