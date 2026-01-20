Минск оказался самым популярным зарубежным направлением для поездок из Москвы

Минск оказался единственным зарубежным городом в рейтинге самых популярных железнодорожных направлений из Москвы. В прошлом году маршрутом Москва – Минск воспользовались почти 800 тысяч пассажиров, что на 11% больше показателей 2024 года.

Сейчас поездка на "Ласточке" занимает около 7 часов, а с запуском первой ВСМ часть составов "Сапсан" могут перенаправить в белорусскую столицу. В создании отечественного высокоскоростного поезда участвуют 150 российских предприятий.

