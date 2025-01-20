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20 января, 13:15

Транспорт

Тоннели в метро Москвы проложили с помощью щитов с женскими именами

Тоннели в метро Москвы проложили с помощью щитов с женскими именами

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В Москве продолжается активное строительство метро. Тоннелепроходческие комплексы с женскими именами, такие как "Лилия", "Клавдия", "Наталия" и "Марина", только в прошлом году проложили почти 4 километра тоннелей.

На данный момент проходка поэтапно продолжается, и щит "Лилия" двигается в сторону будущей станции "Серебряный Бор". Завершение всех работ на Рублево-Архангельской линии планируется к 2026 году, что значительно улучшит транспортное обслуживание для почти миллиона москвичей.

В 2024 году было построено около 5 километров перегонных тоннелей метро, из которых почти 4 километра были проложены с помощью тоннелепроходческих комплексов. Важно отметить, что с 2019 года для московского метро было проложено уже более 130 километров тоннелей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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