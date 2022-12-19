Пассажирские поезда "Иволга 3.0" после тестирования будут курсировать на МЦД-3 и МЦД-4

На станции МЦД-2 Нахабино заметили новую пассажирскую "Иволгу". В данный момент состав проходит тестирование без пассажиров. Специалисты проверяют работу практически всех систем – от тормозов до связи.

В поездах нового поколения разработчики добавили больше usb-разъемов, установили системы зарядки для электросамокатов, появилась и возможность закреплять велосипеды с широкими дисками. После завершения всех испытаний "Иволги 3.0" начнут возить пассажиров МЦД-3 и МЦД-4.

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