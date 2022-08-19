В Москве встретили четыре речных электротрамвая, которые прибыли в столицу из Петербурга

В Москве встретили четыре речных электротрамвая, которые прибыли в столицу из Санкт-Петербурга. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в телеграме.

Электросуда будут запущены после полной подготовки к перевозке пассажиров и проверки на безопасность. После этого они выйдут на регулярный маршрут Парк "Фили" – Киевский. В планах – запуск 21 электрического судна. Их бесперебойную работу обеспечат 23 плавучих причала.



Речной транспорт будет полностью интегрирован в транспортную сеть Москвы с привычными пассажирскими сервисами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.