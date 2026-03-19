Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 марта

Вестибюли станций "Проспект Мира" и "Рижская" метро Москвы изменят режим работы в пятницу, 20 марта. С 05:30 "Проспект Мира" Кольцевой линии будет работать только на выход и пересадку пассажиров. С 05:45 на "Проспекте Мира" Калужско-Рижской ветки тоже будут осуществляться только выход и пересадка. Аналогичные меры введут с 07:45 на станции "Рижская" БКЛ.

Вечером в четверг, 19 марта, на Земле начнется сильнейшая магнитная буря за последние два месяца. Она может продлиться до 6 дней. Самые сильные колебания ученые обещают 19 и 21 марта.

В ночь на пятницу, 20 марта, мороз в столичном регионе может окрепнуть до минус 5 градусов, сообщили в Гидрометцентре РФ. При этом, по прогнозам, теплая погода в Москве продержится до конца месяца. Снежный покров также продолжит таять. Сейчас он убывает примерно на 2 сантиметра в сутки.

