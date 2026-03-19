Таксисты пожаловались на отсутствие интернета и навигации в центре Москвы

Таксисты в центре Москвы жалуются на отсутствие интернета и навигации. Ориентироваться приходится приблизительно, считая светофоры. Пассажиры в основном отменяют заказы, потому что машина начинает "прыгать по дорогам".

Ресторатор Сергей Миронов, в свою очередь, сообщил, что гости в центре не могут забронировать столик онлайн и даже посмотреть телефон ресторана на сайте. Из-за этого количество броней сильно уменьшилось. В столице растет спрос на стационарные телефоны.

