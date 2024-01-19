Водителям электромобилей продлили возможность безвозмездно ездить по платным дорогам

Владельцы электромобилей не будут платить за проезд по платным трассам в 2024 году. Ожидается, что это будет стимулировать горожан покупать транспортные средства на электротяге.

Благодаря такой мере поддержки в регионах, расположенных рядом с платными участками федеральных дорог, число электрокаров в среднем выросло на 70 %, а в остальных – только на 40%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.