На Арбатско-Покровской линии метро в Москве обновили тематический поезд "Акварель"

В московском метро обновили экспозицию тематического поезда "Акварель". Теперь в его вагонах можно увидеть картины народного художника России Сергея Андрияки, а также студенческие и дипломные работы выпускников Академии акварели.

С одной стороны вагонов совсем убрали сидения – вместо них теперь картины, над каждой сделали подсветку. Состав превратился в передвижную галерею. Прокатиться в нем можно на Арбатско-Покровской линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



