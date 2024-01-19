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19 января, 07:45

Транспорт

На Арбатско-Покровской линии метро в Москве обновили тематический поезд "Акварель"

На Арбатско-Покровской линии метро в Москве обновили тематический поезд "Акварель"

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В московском метро обновили экспозицию тематического поезда "Акварель". Теперь в его вагонах можно увидеть картины народного художника России Сергея Андрияки, а также студенческие и дипломные работы выпускников Академии акварели.

С одной стороны вагонов совсем убрали сидения – вместо них теперь картины, над каждой сделали подсветку. Состав превратился в передвижную галерею. Прокатиться в нем можно на Арбатско-Покровской линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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