Фото: пресс служба департамента городского имущества города Москвы

Первая зарядная станция для электромобилей открылась в ТиНАО, ее установили на арендованном у Москвы земельном участке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

"В 2023 году арендаторы столичной недвижимости получили возможность размещать на арендованных у города земельных участках станции для зарядки электромобилей. В конце прошлого года Москва согласовала установку первой из них", – отметил он.

Станция появилась в деревне Марушкино на территории ледового тренировочного центра, добавил Гаман.

Отмечается, что получить право на установку зарядной станции на арендованном у Москвы участке можно после прохождения некоторых процедур. Так, следует направить заявление и проект размещения некапитального объекта в специальную межведомственную комиссию. После одобрения подписывается дополнительное соглашение к договору аренды.

Как отметила индивидуальный предприниматель и арендатор участка Светлана Медведева, станция появилась в ТиНАО в декабре 2023 года. Свой транспорт на ней заряжают посетители ледового тренировочного центра. Все, кто приезжает на занятия или мероприятия на электромобилях, пополняют заряд здесь, заключила она.

Ранее в столичном Дептрансе рассказали, что свыше 210 тысяч раз за прошлый год жители Москвы воспользовались станциями для зарядки электротранспорта. Это почти в три раза больше, чем за 2022 год.



Количество зарядных станций для электромобилей выросло до 240 в Москве