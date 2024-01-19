Снегопад не повлиял на движение МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сильные снегопады не повлияли на движение поездов Московских центральных диаметров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Поезда на диаметрах следуют во всех направлениях с установленным интервалом. Утренний пик прошел без отклонений от графика", – говорится в сообщении.

Ранее столичный Дептранс сообщал и о штатной работе городского транспорта в непогоду. Московское центральное кольцо, метрополитен и МЦД провозят пассажиров без задержек. Автобусы, электробусы и трамваи работают штатно, передвигаясь по выделенным полосам и обособленным путям.

С начала непогоды в Москве сотрудники Московской железной дороги (МЖД) вывезли порядка 132 тысячи кубометров снега. В пресс-службе магистрали рассказали, что подобная масса поместилась бы в поезд длиной в тысячу вагонов.

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