Облачная погода с мокрым снегом ожидается в Москве 19 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В последний рабочий день недели, 19 января, в Москве прогнозируются облачная погода и небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 0 до минус 2 градусов, а в Подмосковье – от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве и области может понизиться до минус 12 градусов.

В Москве и Подмосковье продлили действие желтого уровня погодной опасности до 20 января из-за гололедицы. В ЦОДД посоветовали москвичам воспользоваться общественным транспортом для поездок.

Вместе с тем в Гидрометцентре отмечали, что в предстоящие выходные и в начале следующей недели погода в столичном регионе ожидается по-зимнему комфортной. Температура будет лишь немного ниже нормы.

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