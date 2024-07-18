Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 23:15

Транспорт

Миллионного пассажира регулярных речных маршрутов поздравили в Москве

Миллионного пассажира регулярных речных маршрутов поздравили в Москве

Два новых городских вокзала откроются в Москве в 2024 году

Новости часа: в столице появится порядка 7 тыс новых рабочих мест

Миллион поездок на столичных электросудах совершили пассажиры с момента их запуска

Ряд улиц в центре Москвы сделают пешеходными 20 и 21 июля

Семь речных маршрутов планируют запустить в столице к 2030 году

Новости часа: проектирование участка между ТиНАО и трассой М-2 "Крым" стартовало

МЦД-2 разгрузил метро и улучшил транспортную доступность для жителей 30 районов города

Миллионный пассажир речного электротранспорта Москвы получит памятный подарок

Пассажиры совершили миллион поездок на столичных электросудах с момента их запуска

Миллионного пассажира регулярных речных маршрутов поздравили в Москве 18 июля. Отсчет пошел с момента запуска речных судов, который произошел в 2023 году.

На данный момент в столице действуют два регулярных речных маршрута. Один из них – "Киевский" – "Сердце Столицы", который продлили до причала "Парк Фили", а второй – "ЗИЛ" – "Печатники". Планируется, что к 2030 году в столице будут работать уже семь маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья ТащинаДарья Филаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика