Миллионного пассажира регулярных речных маршрутов поздравили в Москве 18 июля. Отсчет пошел с момента запуска речных судов, который произошел в 2023 году.

На данный момент в столице действуют два регулярных речных маршрута. Один из них – "Киевский" – "Сердце Столицы", который продлили до причала "Парк Фили", а второй – "ЗИЛ" – "Печатники". Планируется, что к 2030 году в столице будут работать уже семь маршрутов.

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