Два новых городских вокзала откроются в Москве в 2024 году

МЦД становятся популярнее у пассажиров: на данный момент на диаметрах работает более 80 городских вокзалов, и их число продолжает расти. В 2024 году в столице откроются еще два новых вокзала – Митьково расположится на МЦД-3 и Щербинка – на МЦД-2.

Также стало известно, что с начала 2024 года по МЦД-2 проехали 60 миллионов пассажиров, что на 10% больше, чем в 2023 году. Самый большой пассажиропоток зафиксировали на станциях Царицыно, Подольск и Нахабино.

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