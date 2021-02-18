Трамваи задерживаются на шоссе Энтузиастов

На шоссе Энтузиастов встали трамваи. Очевидцы сообщают, что вереница выстроилась между станцией метро "Авиамоторная" и проспектом Буденного.

О причинах произошедшего не сообщается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.