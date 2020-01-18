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18 января, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Дептранс сообщил об изменении 29 трамвайных остановок в 2023 году

Москвичам рассказали о новых транспортных проектах 2024 года

Программа по реконструкции развязок на МКАД завершится в 2024 году

"Это Москва. Транспорт": Транспорт. ЦОДД-патруль

Дорогомиловский суд запретил продажу устройств, скрывающих госномера

Москвичам рассказали о городских транспортных проектах в 2024 году

Турпоезда Москва – Великий Устюг стали самыми популярными в новогодние выходные

Столичным автомобилистам рекомендовали пересесть на городской транспорт 16 января

Новый путепровод возле Бескудникова избавит водителей от крюка в 9 км – Собянин

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С начала сезона около 20 тысяч человек посетили бесплатные катки от Московского транспорта. На Северном речном вокзале каток работает до конца февраля, у станции БКЛ "Деловой центр" – до конца января.

"Благодаря карте "Тройка" мы объединили весь транспорт столицы. Сегодня "Тройка" может рассчитывать около 3,5 тысячи тарифных вариантов для выгодных поездок по городу. Наш успех заинтересовал и коллег из других городов – мы с готовностью делимся с ними своим опытом. 50 миллионов карт "Тройка" пассажиры приобрели с 2013 года. Это значит, что карту могли получить больше трети жителей нашей страны", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

На станции "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы. На расчистку, устранение трещин и укрепление барельефов ушло девять месяцев. Некоторые фрагменты изготовили заново на основе сохранившихся участков.

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