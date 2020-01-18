Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С начала сезона около 20 тысяч человек посетили бесплатные катки от Московского транспорта. На Северном речном вокзале каток работает до конца февраля, у станции БКЛ "Деловой центр" – до конца января.

"Благодаря карте "Тройка" мы объединили весь транспорт столицы. Сегодня "Тройка" может рассчитывать около 3,5 тысячи тарифных вариантов для выгодных поездок по городу. Наш успех заинтересовал и коллег из других городов – мы с готовностью делимся с ними своим опытом. 50 миллионов карт "Тройка" пассажиры приобрели с 2013 года. Это значит, что карту могли получить больше трети жителей нашей страны", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

На станции "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы. На расчистку, устранение трещин и укрепление барельефов ушло девять месяцев. Некоторые фрагменты изготовили заново на основе сохранившихся участков.