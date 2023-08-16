Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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11:30

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Движение транспорта открыли по мосту через затон Новинки в столице

Движение транспорта открыли по мосту через затон Новинки в столице

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Движение транспорта открыли по мосту через затон Новинки в столице. Он связал набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом и улучшил транспортное обслуживание для жителей новых кварталов промзоны ЗИЛ.

Как теперь организовано движение в районе затона Новинки, где открыли новый мост? На каких улицах снизилась нагрузка после открытия моста? Какие еще проекты запланированы на этой территории? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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