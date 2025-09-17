Домодедово откроет рейсы в Краснодар с 18 сентября

Из Москвы в Краснодар теперь можно будет улететь и из аэропорта Домодедово. Первый рейс запланирован на 18 сентября. Его выполнит авиакомпания "Уральские авиалинии". На первом этапе полеты будут проходить дважды в неделю, а с 12 октября рейсы начнет выполнять и S7 Airlines – три раза в неделю.

До введения ограничений аэропорт Краснодара обслуживал 40 авиакомпаний и предлагал пассажирам 58 внутренних и международных направлений. В 2021 году его пассажиропоток превысил 5 миллионов человек, что стало рекордом. До конца года в Краснодаре ожидают около полумиллиона пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.