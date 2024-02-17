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17 февраля, 15:30

Транспорт

Тактильные напольные указатели для слабовидящих начали устанавливать московском метро

Тактильные напольные указатели для слабовидящих начали устанавливать московском метро

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В московском метро начали устанавливать тактильные напольные указатели для слабовидящих и незрячих пассажиров. Как пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, тактильная плитка используется для обозначения безопасных путей следования, ей отмечают места начала маршрутов и изменения направления движения.

Такие знаки уже есть на станциях "Комсомольская", "Рижская", "Третьяковская" и "Боровицкая". А до конца 2024 года их разместят ещё на 22 станциях метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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