Тактильные напольные указатели для слабовидящих начали устанавливать московском метро

В московском метро начали устанавливать тактильные напольные указатели для слабовидящих и незрячих пассажиров. Как пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, тактильная плитка используется для обозначения безопасных путей следования, ей отмечают места начала маршрутов и изменения направления движения.

Такие знаки уже есть на станциях "Комсомольская", "Рижская", "Третьяковская" и "Боровицкая". А до конца 2024 года их разместят ещё на 22 станциях метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.