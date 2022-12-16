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Транспорт

Компания iFly планирует получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию

Компания iFly планирует получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию

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Авиакомпания iFly хочет получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию

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Авиакомпания iFly рассчитывает получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию в ближайшие часы, а также отправить первый самолет с туристами в 20:00. Об этом заявили в пресс-службе компании.

С четверга, 15 декабря, iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Вернуться домой не смогли 300 человек, а из Москвы в Египет не вылетели около тысячи туристов.

Что на данный момент происходит в аэропорту Внуково? Как на ситуацию отреагировали пассажиры? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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