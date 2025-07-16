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16 июля, 23:30

Транспорт

Схема движения изменится в районе Садового кольца на ближайшие четыре дня

Схема движения изменится в районе Садового кольца на ближайшие четыре дня

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Схема движения изменится в районе Садового кольца на ближайшие четыре дня. В центре города идет подготовка к фестивалю "Олимпийская Москва", который пройдет в субботу, 19 июля.

В ночь на четверг, 17 июля, запретят парковку на улице Зубовская от Дпшкова переулка до Большой Пироговской, а также на самой Пироговке, начиная от улицы Еланского.

В пятницу, 18 июля, и в ночь на воскресенье, 20 июля, для автомобилистов закроют по одной полосе на улицах Зубовская, Большая Пироговская и Баррикадная. В день фестиваля с ночи и до 17:00 проезд там будет закрыт полностью. Кроме того, перекроют участок Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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