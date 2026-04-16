Первый за два месяца прямой рейс в Тель‑Авив вылетит из Москвы 17 апреля

В пятницу, 17 апреля, из Москвы в Тель‑Авив отправится первый за почти два месяца прямой рейс российской авиакомпании. Росавиация разрешила выполнять полеты в Израиль в ограниченном режиме, с 07:00 до 01:00.

При этом рекомендацию не продавать билеты в ОАЭ и обратно продлили, сроки ее действия пока не определены. Туристы, планировавшие поездки в Дубай на майские праздники, вынуждены корректировать маршруты.

