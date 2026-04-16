Росавиация обновила рекомендации по полетам в Израиль. С 16 апреля по 15 мая вылеты российских авиакомпаний в аэропорты еврейского государства возможны только с 07:00 до 01:00.

При этом решение о выполнении рейсов перевозчик будет принимать сам после оценки рисков. Также на месяц для отечественных авиакомпаний закрыто воздушное пространство Ирана.

Вместе с тем компаниям рекомендовали приостановить продажу билетов в ОАЭ и обратно, а в другие государства Персидского залива летать обходными маршрутами через третьи страны.

