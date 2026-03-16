Новости градостроительного комплекса Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
16 марта, 14:30

Транспорт

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Продолжается возведение станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро, сообщил Сергей Собянин. Левый перегонный тоннель от "Щелковской" до "Гольяново" готов больше чем наполовину, правый – на 6%. Новая станция позволит местным жителям тратить на поездки по городу в два раза меньше времени.

"Планируется реконструкция здания бывшего Московского железнодорожного агентства. Общая площадь работ составит 18 тысяч квадратных метров. Пассажиры получат не просто красивое здание, но и по-настоящему удобное, функциональное пространство: с понятной навигацией, зонами отдыха, продуманными сервисами и безбарьерной средой", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Рядом со станцией метро "Кантемировская" планируют построить общественно-деловой центр. Для жителей района Царицыно откроют новые офисы, магазины, кафе, отделения банков.

Читайте также
транспортметростроительствогородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика