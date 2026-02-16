Форма поиска по сайту

16 февраля, 07:15

Транспорт

Объясниться перед налоговой придется россиянам, купившим машину у иностранцев

Объясниться перед налоговой придется россиянам, которые купили машину у иностранцев. При оплате авто наличными или криптовалютой продавцу-нерезиденту могут выписать штраф от 20 до 40% от суммы сделки. Запросы от органов уже начали приходить жителям разных городов.

В 2024 году мужчина из Кемерово купил авто за 20 миллионов рублей. В январе 2026 года он получил запрос от таможни с просьбой объяснить цель покупки и способ оплаты. Параллельно нужно уведомить ФНС. Если выяснится, что расчет был произведен наличными, возможный штраф может достичь миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорт

