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Новости

15 декабря, 21:45

Транспорт

Роспотребнадзор пообещал вмешаться в ситуацию с туристами во Внукове

Роспотребнадзор пообещал вмешаться в ситуацию с туристами во Внукове

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Сотни туристов застряли в аэропорту Внуково из-за задержки вылетов в Египет

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Три авиарейса в Египет задержали в аэропорту Внуково

Роспотребнадзор вмешается в ситуацию с туристами, которые застряли во Внуково. Около тысячи человек до сих пор ждут вылета в Египет. Задержаны три рейса в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Все из-за того, что Иордания, через которую проходит полет, закрыла свое небо из-за новых требований к авиастраховке.

По данным туроператора Tez Tour, пассажиры получили ваучеры на воду и питание, а те, кто должен был вылететь из Египта, продолжают свой отдых в отелях. Только что стало известно, что авиакомпания iFly планирует использовать небо Сирии для полетов в Египет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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