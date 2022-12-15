Роспотребнадзор пообещал вмешаться в ситуацию с туристами во Внукове

Роспотребнадзор вмешается в ситуацию с туристами, которые застряли во Внуково. Около тысячи человек до сих пор ждут вылета в Египет. Задержаны три рейса в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Все из-за того, что Иордания, через которую проходит полет, закрыла свое небо из-за новых требований к авиастраховке.

По данным туроператора Tez Tour, пассажиры получили ваучеры на воду и питание, а те, кто должен был вылететь из Египта, продолжают свой отдых в отелях. Только что стало известно, что авиакомпания iFly планирует использовать небо Сирии для полетов в Египет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.