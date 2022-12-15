Собянин и Хуснуллин на заседании Госсовета обсудили соцподдержку военнослужащих и их семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин совместно с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным организовали заседание рабочей группы Госсовета РФ по координации деятельности. Она проводится во время введения различных уровней реагирования, уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"<...> провели совместное заседание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по координации деятельности, осуществляемой при введении различных уровней реагирования, и президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию", – поделились в пресс-службе.

В ходе мероприятия участники подняли вопросы о выполнении указов и поручений российского лидера в области соцподдержки мобилизованных и контрактников, а также их родственников.

Ранее политики обсудили вопросы финансирования связанных с СВО мероприятий в приграничных регионах РФ. На заседании 24 ноября поднимались вопросы обустройства граждан, которые были вынуждены уехать с постоянного места жительства в Херсоне и Херсонской области.

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